Zé Roberto defende Ceni e vê Palmeiras pronto para temporada

Com 40 anos, o lateral-esquerdo Zé Roberto sabe que a vida de jogador de futebol é feita de altos e baixos e, por isso, resolveu não tripudiar em cima do adversário Rogério Ceni após a vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O palmeirense saiu em defesa do são-paulino, que levou um golaço de Robinho após repor errado uma bola.

"O Rogério vai dar a volta por cima. Ele vai passar por cima dessa adversidade, porque é muito capaz. Aconteceu hoje (quarta-feira) algo ruim na carreira dele, mas ele é experiente e isso logo vai passar", disse o lateral palmeirense.

Para Zé Roberto, apesar da falha de Rogério, a lição que fica é que o Palmeiras já mostra força suficiente para encarar qualquer adversário e não decepcionar. "O jogo mostrou que temos potencial para jogar de igual para igual com qualquer time. O São Paulo joga junto há dois anos e nós estamos há dois meses", comparou.

Apesar do discurso empolgado, Zé Roberto acredita que a equipe ainda precisa evoluir. Porém, para ele, o time está no caminho certo. "Tivemos maturidade, que é algo crescente em nosso trabalho. E isso é algo que a gente sabia que ia aparecer no decorrer do nosso trabalho", analisou.

Como aconteceu na partida contra o Audax, Zé Roberto fez um discurso minutos antes do início do jogo que mexeu com os atletas. O conteúdo da conversa ainda não foi revelado, mas o jogador explicou que alguns detalhes foram lembrados e fizeram a diferença.

"É importante sempre colocar alguma coisa positiva para entrarmos com a mentalidade diferente. Os pequenos detalhes definiram o clássico hoje", afirmou, sem querer dar maiores explicações.