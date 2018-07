Zé Roberto deixa Internacional e assina com o Bahia

Zé Roberto, que já não fazia parte dos planos do técnico Dorival Júnior no Internacional, rescindiu seu contrato com o clube gaúcho e assinou por dois anos com o Bahia, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia.

O jogador foi formado nas categorias de base do Coritiba e passou por 13 clubes antes de chegar a Pituaçu, tendo atuado inclusive pelo Vitória, entre 2002 e 2004 e também em 2005. Revelado pelo Coritiba, ele acumula passagens por clubes como Cruzeiro, Portuguesa, Botafogo, Flamengo e Vasco, além do Benfica (Portugal), Kashiwa Reysol (Japão) e Schalke 04 (Alemanha).

O Bahia é um dos clubes da elite do futebol brasileiro que mais se reforçou para 2012. Entre os reforços estão Ciro (ex-Flu), Morais (ex-Corinthians), Jeferson (ex-Vasco), Coelho (ex-Karabükspor-TUR), Boiadeiro (ex-Ceará) e Vander (ex-Flamengo). O clube, porém, perdeu Carlos Alberto e Ricardinho, dois principais nomes do elenco no Brasileirão do ano passado.