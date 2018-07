Zé Roberto desfalca o Palmeiras contra o Penapolense

Aos 40 anos, Zé Roberto sente o peso da idade. Depois de jogar quatro das cinco partidas do Palmeiras no Paulistão, o lateral sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda e está fora da partida contra o Penapolense, neste domingo, pela sexta rodada do Estadual. O veterano nem viaja com a delegação alviverde para Penápolis.

A boa notícia para o técnico Oswaldo de Oliveira é o retorno do zagueiro Tobio. O argentino não pegou o São Bento, no fim de semana passado, e não havia treinado na sexta-feira. Neste sábado, entretanto, ele treinou normalmente e deverá ser titular diante do Penapolense.

A atividade para os titulares, aliás, não chegou ao gramado nesta manhã. Eles ficaram recuperando a forma física na parte interna da Academia de Futebol, mesmo destino que tiveram os demais relacionados depois de rápida movimentação no campo.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO PALMEIRAS:

GOLEIROS - Fernando Prass e Jailson;

ZAGUEIROS - Jackson, Vitor Hugo e Tobio;

LATERAIS - Lucas e João Paulo;

VOLANTES - Gabriel, Amaral e Victor Luis;

MEIAS - Allione, Robinho e Alan Patrick;

ATACANTES - Dudu, Rafael Marques, Leandro Pereira, Maikon Leite e Cristaldo.