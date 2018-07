Zé Roberto diz estranhar plano de Cuca de deixar o Palmeiras em 2017

O lateral Zé Roberto, do Palmeiras, disse nesta segunda-feira estranhar o desejo do técnico Cuca de voltar ao futebol chinês no ano que vem. Dias depois de o treinador comentar em entrevista à Rádio Globo o plano de ter nova passagem pela Ásia, o veterano de 42 anos afirmou que a possibilidade de ser campeão brasileiro e disputar a Copa Libertadores do ano que vem podem pesar para a continuidade do comandante.

"O Cuca tem uma possibilidade grande de sair campeão do Brasileiro. Faz 22 anos que o Palmeiras não ganha essa competição. Todos sabemos a importância desse título. Você ganhando essa competição te abre um leque para o futuro. Te dá o direito de entrar direto na Libertadores", disse o veterano de 42 anos. Cuca jamais ganhou um Brasileiro como treinador. O melhor resultado dele na competição foi o vice em 2012, com o Atlético-MG.

O treinador assumiu o Palmeiras ainda no primeiro semestre pouco depois de trabalhar no Shandong Luneng, da China. O bom trabalho no clube paulista levou a equipe a chegar à liderança do Brasileiro e desfrutar de cinco partidas de invencibilidade. "Sem sombra de dúvida, o Cuca, como já ganhou uma Libertadores, vai querer ganhar outra", comentou o jogador.

Cuca tem contato com o Palmeiras apenas até o fim da temporada. Esse término coincide com o fim da gestão do presidente Paulo Nobre. Em novembro será realizada a nova eleição do clube e o sucessor do atual mandatário é quem terá a responsabilidade de decidir a situação do atual técnico.