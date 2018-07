Zé Roberto diz que Palmeiras não deve temer o Corinthians

O jogador mais experiente do elenco do Palmeiras garantiu neste domingo não temer o Corinthians como adversário na semifinal do Campeonato Paulista. Aos 41 anos, o lateral-esquerdo Zé Roberto disse que a equipe está embalada pelos bons resultados e vai reencontra o rival em momento diferente do confronto anterior, em fevereiro, ainda pela fase de grupos.

"Vivemos um momento bom. O Palmeiras, com a grandeza que tem, quando chega em uma fase de mata-mata, sempre vem forte", comentou o jogador. A partida será no próximo fim de semana, no estádio do rival. O Corinthians não perde no local desde maio do ano passado, quando o Figueirense ganhou por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Zé Roberto explicou que o Palmeiras tem mostrado ter um elenco forte, mas descartou comparações com o adversário. "O Corinthians já joga junto há dois ou três anos. Nossa equipe foi montada agora, com uma nova filosofia", comentou. "Estamos buscando ser competitivos. Estamos juntos há quase três meses e vejo que o Palmeiras está no caminho certo".

O veterano é dúvida para o clássico. Nas quartas de final contra o Botafogo, neste domingo, Zé Roberto deixou a partida no intervalo depois de sentir um desconforto na coxa direita. Nesta segunda-feira o jogador deverá ser submetido a exames para avaliar se terá condições de atuar.