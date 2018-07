Zé Roberto é a única dúvida do Palmeiras para clássico

A atuação discreta do atacante Lucas Barrios no empate contra o Internacional, no qual chegou a desperdiçar um pênalti e outra chance clara no primeiro tempo, não abalou o prestígio do paraguaio junto ao técnico Marcelo Oliveira. O atacante está confirmado para o clássico deste domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, e continua como um dos pilares do time do Palmeiras.

"Ele é um jogador super experiente e que foi artilheiro na China, França, Alemanha. Ele não terá problema de voltar e fazer os gols da forma que ele faz. Só perde gol quem está lá", afirmou o treinador, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol.

O técnico afirmou que ele poderá bater outro pênalti. "Nós treinamos penalidades diariamente. É escalado quem tem o melhor aproveitamento, como foi o caso do Barrios. Ele pode bater ou posso variar novamente. Ele está escalado e tem nossa total confiança. Ele pode nos ajudar e ser decisivo no clássico", disse.

Marcelo Oliveira deu algumas pistas sobre a escalação. Adiantou que Rafael Marques deve ser escalado no meio porque Arouca e Dudu estão suspensos. Thiago Santos volta a atuar na proteção à zaga.

Por outro lado, deixou indefinida a escalação de Zé Roberto, poupado da última partida por causa de dores musculares. Ele poderá atuar no meio-campo ou no lado esquerdo. "Precisamos estudar bem a escalação de acordo com a nossa estratégia. Se queremos uma equipe mais leve ou mais forte na marcação", desconversou o treinador.