Zé Roberto e Andrezinho são poupados de treino no Inter Os meias Andrezinho e Zé Roberto foram poupados de treinamento do Internacional na manhã desta quarta-feira. Com leves lesões, os jogadores não devem ser problema para as atividades da tarde e poderão atuar neste domingo, contra o Pelotas, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.