Zé Roberto é dúvida para o clássico; Aranha está com dengue

O lateral Zé Roberto, do Palmeiras, vai fazer tratamento diário para tentar jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, domingo, em Itaquera. Exames realizados após a vitória sobre o Botafogo identificaram uma pequena lesão no músculo da coxa direita, e o jogador já começou o tratamento nesta segunda-feira.

A lesão muscular, a mesma detectada no jogo contra o RedBull, há duas semanas, cria um sério problema para o técnico Oswaldo de Oliveira. Vitor Luis, substituto imediato de Zé Roberto, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. João Paulo, outra opção, recupera-se de uma lesão no tornozelo, e Egidio, a 20ª contratação da temporada, ainda não foi inscrito.

Além da lesão de Zé Roberto, o Palmeiras tem outro problema médico para as próximas semanas. O goleiro Aranha, reserva de Fernando Prass, está com dengue. Ele ainda está em casa, em observação, mas, se for observada a diminuição no número de plaquetas, o goleiro deverá ser hospitalizado. O ex-jogador deverá ficar afastado dos gramados por 15 dias. Pelo Corinthians, o atacante Guerrero também está dengue e já está hospitalizado.

