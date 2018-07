Zé Roberto e Jean podem desfalcar o Palmeiras em Minas

O time do Palmeiras pode ter dois desfalques para enfrentar o Cruzeiro, sábado, às 19h, no Mineirão. O lateral-esquerdo Zé Roberto deixou o treino mais cedo, com dores no joelho esquerdo, e o volante e lateral-direito Jean sequer apareceu no gramado, por conta de dores musculares. Ambos serão reavaliados nesta sexta-feira, mas a tendência é que fiquem, no máximo, no banco de reservas diante dos mineiros.

Zé Roberto sentiu o problema durante o treinamento realizado nesta quinta-feira e precisou ser atendido ainda no gramado pelo médico Otávio Vilhena. Quanto a Jean, o volante já foi substituído no intervalo da partida contra o América-MG por causa das dores musculares e como o Palmeiras vem de uma sequência forte de jogos, pode ser preservado para evitar lesão.

Caso não possa contar com Jean, Cuca tem várias opções. Pode colocar Fabiano na lateral direita e manter Tchê Tchê apenas como volante ou deixar o polivalente jogador na lateral e colocar Thiago Santos ou Matheus Sales no meio.

O atacante Mouche também participou do treino, mas fez um trabalho separado. Ele voltou de empréstimo do Lanús, onde foi campeão argentino, e ainda aguarda para saber onde vai jogar. O América-MG é um dos interessados em seu futebol. O Palmeiras viaja para Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira e à tarde treinará no CT do Atlético-MG.