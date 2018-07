Zé Roberto é regularizado e pode estrear pelo Grêmio O Grêmio ganhou nesta terça-feira um importante reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Isso porque o nome do meia Zé Roberto apareceu na atualização diária do BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, regularizando a situação do jogador, que agora pode estrear pelo time gaúcho.