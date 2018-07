Zé Roberto e Robinho participam de treino físico no Palmeiras

Os meias Zé Roberto e Robinho participaram do treino físico no Palmeiras neste sábado e a expectativa do departamento médico é que estejam 100% fisicamente para a partida contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores se recuperam de problemas musculares e desfalcaram a equipe na derrota vexaminosa para a Chapecoense por 5 a 1 na última rodada. Os atletas fizeram um trabalho de fortalecimento muscular e também de mobilidade.

O técnico Marcelo Oliveira, no entanto, tem duas baixas certas para a partida. O meia Cleiton Xavier, que faz trabalho de recondicionamento físico, e o volante Arouca, com problema no joelho direito, continuam fora do time.

No treino deste sábado, o treinador não contou com o atacante Lucas Barrios, que defende a seleção paraguaia nas Eliminatórias sul-americanas para Copa de 2018, além do lateral-direito João Pedro e do atacante Gabriel Jesus, que disputam amistosos com a seleção olímpica em Manaus.

O Palmeiras é o sexto colocado no Brasileirão com 45 pontos, a um de distância do G4. A Ponte Preta aparece na nona colocação, com 41, e vem de uma sequência de quatro vitórias e um empate (2 a 2 com o líder Corinthians). Em compensação, a equipe de Campinas perdeu o técnico Doriva, que acertou com o São Paulo na última semana. Quem deve comandar o time na partida é o interino Felipe Moreira.