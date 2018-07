Zé Roberto e Vargas voltam a treinar com bola no Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho pode ganhar dois importantes reforços para escalar o Grêmio diante do Santos, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Em fase final de recuperação de lesões, o meia Zé Roberto e o atacante Vargas voltaram a treinar com bola nesta segunda e seguem com chances de entrar no gramado da Arena do Grêmio, pelo jogo de volta das oitavas de final.

Os dois jogadores se contundiram na mesma partida, no dia 31 de julho, diante do Corinthians, no Pacaembu. Na ocasião, Zé Roberto deixou o campo no primeiro tempo com uma lesão muscular na coxa direita. Já Vargas foi substituído na etapa final por conta de um problema no tornozelo direito.

Como ficaram quase um mês sem atuar e somente nesta segunda voltaram a treinar com bola, Zé Roberto e Vargas podem seguir como desfalques por conta da falta de ritmo. No entanto, o Grêmio perdeu a partida de ida para o Santos por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, o que poderia acelerar o retorno destes dois importantes jogadores.

Nesta segunda, Renato Gaúcho comandou um treino técnico em campo reduzido no Estádio Olímpico para os jogadores que não atuaram na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no sábado. Para os titulares da equipe, apenas uma atividade regenerativa no vestiário.