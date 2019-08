Zé Roberto elogia foco da seleção de vôlei em preparação para Sul-Americano

Depois do vice na Liga das Nações e da conquista da vaga nos Jogos de Tóquio-2020 com as três vitórias no Pré-Olímpico disputado no início deste mês, a seleção brasileira feminina de vôlei ainda tem nesta temporada de 2019 as disputas do Sul-Americano e da Copa do Mundo. Como preparação para estes compromissos, o time nacional fez dois amistosos contra a Argentina, em Suzano (SP), e venceu os dois por 3 sets a 0, o que foi elogiado pelo técnico José Roberto Guimarães.

"Pedi para as jogadoras para manterem sempre o foco durante esses amistosos. Buscamos ter uma melhor relação entre o bloqueio e a defesa, além de uma maior velocidade nos contra-ataques. Acredito que precisamos melhorar o nível de saque, temos que ser mais agressivos. Os fundamentos funcionaram e agora temos que seguir a nossa preparação para o Sul-Americano e a Copa do Mundo", afirmou o treinador brasileiro, na noite de terça-feira, após a segunda vitória sobre as argentinas.

O Sul-Americano será disputado no Peru e começará no próximo dia 28, com término no dia 1.º de setembro. A Copa do Mundo, no Japão, acontecerá de 14 a 29 de setembro.

A oposta Sheilla, que fez as duas primeiras partidas pela seleção feminina desde os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, comentou sobre o momento atual do time brasileiro. "Procuramos fazer o nosso jogo e acredito que estamos no caminho certo. O Sul-Americano será mais uma preparação para a Copa do Mundo e o time está se encontrando e se fortalecendo cada vez mais. Foi maravilhoso voltar a jogar com a camisa da seleção brasileira dentro do meu país e com a presença das minhas filhas. Estou muito feliz", disse.