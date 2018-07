Zé Roberto elogia retorno do técnico Cuca ao Palmeiras: 'Veio motivado'

Os dois primeiros dias de trabalho do técnico Cuca no Palmeiras mostraram ao elenco que os cinco meses de descanso do treinador lhe renderam a saudade de voltar a trabalhar diariamente com o futebol. O lateral-esquerdo Zé Roberto contou nesta quarta-feira que o comandante da equipe no título brasileiro de 2016 retornou bastante alegre e motivado para as atividades na Academia de Futebol.

"Ele chegou sorrindo, abraçou a todos. O que pude perceber é que ele veio muito motivado. Acho que esse retorno será importante e positivo para ele e para nós, porque na primeira vinda, ele não conhecia ninguém do elenco", afirmou o veterano de 42 anos. Cuca trabalhou na equipe entre março e dezembro do último ano e voltou ao posto nesta semana.

O treinador comandou três atividades nos dois primeiros dias. Na quarta à tarde, sem a presença da imprensa, organizou o primeiro treino coletivo e já começou a montar o possível time para a reestreia, no domingo, contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O dia teve como novidade o retorno do goleiro Fernando Prass, poupado do trabalho no dia anterior por estar com dores.

A motivação de Cuca ao retornar fez Zé Roberto garantir que a equipe pode apresentar novidades. "A certeza que tenho é que o Cuca é um estrategista. Ele me surpreendeu muito no ano passado, por montar o time de acordo com o adversário", comentou. Com o lateral e o zagueiro Edu Dracena recuperados de lesões, o Palmeiras tem o elenco com mais opções para domingo. "Por ter um elenco farto de jogadores que podem atuar em diversas posições, temos chances de um time bom e competitivo", disse.