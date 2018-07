Zé Roberto comemora o ano do Palmeiras: 'Da água para o vinho'

O Palmeiras ainda vai decidir a Copa do Brasil e jogar quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, mas para o meia Zé Roberto o torcedor já tem que ficar muito satisfeito com o que viu neste ano. O experiente jogador lembra que a equipe fecha 2015 com objetivos muito diferentes dos de um ano atrás.

"No ano passado, o Palmeiras brigava para permanecer na Série A. Então os torcedores estavam meio desacreditados. Temos que dar glória a Deus, pois foi como se transformasse da água para o vinho", disse o camisa 11, em entrevista coletiva realizada em Atibaia, onde o time treinou nesta sexta-feira.

Na manhã desta sexta-feira, os comandados de Marcelo Oliveira fizeram um trabalho físico e irão ao gramado à tarde para treinar com bola, sem a presença da imprensa. O time chegou na noite de quinta-feira e ficará concentrado até terça da semana que vem, quando viajará direto para Curitiba, onde enfrenta o Atlético-PR, quarta-feira, na Arena da Baixada.

Zé Roberto repetiu o discurso do volante Thiago Santos, que na quinta-feira disse que ainda acredita em uma classificação para a Libertadores. "Embora algumas pessoas da imprensa estejam falando que o Palmeiras jogou a toalha, pelo contrário. Continuamos vivos e o momento é de uma frase que gosto muito de citar e serve agora. ''Aquilo que não nos mata nos fortalece''. Nós não morremos e estamos fortalecidos", assegurou.

Apesar do discurso otimista, Zé sabe que o time não tem jogado o que o torcedor espera, mas mantém o positivismo em alta. "Nosso ano está sendo muito bom. Não é qualquer equipe que chega e sabemos que não tivemos a mesma produtividade e o mesmo empenho de alguns jogos, mas esse momento aqui (em Atibaia) serve para refletir e corrigir as coisas."

O Palmeiras tem 48 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileiro, com seis pontos atrás do Santos, quarto colocado. Depois do jogo com o Atlético-PR, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro (casa), Coritiba (fora) e o Flamengo (fora).