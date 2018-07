Zé Roberto fica fora de treino, mas não preocupa Grêmio

PORTO ALEGRE - O treinamento da manhã desta terça-feira do Grêmio no gramado suplementar do Estádio Olímpico não contou com a participação de Zé Roberto. O meia, de 39 anos, foi poupado da atividade por precaução, mas não preocupa para o jogo de domingo com o Botafogo na Arena Grêmio, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta manhã, os jogadores do Grêmio conversaram com o técnico Renato Gaúcho por aproximadamente 45 minutos antes do início do treinamento. Depois, o elenco realizou um forte trabalho físico comandado pelo preparador Alexandre Mendes. Em um circuito, eles fizeram exercícios que exigiam força, velocidade, agilidade e explosão física.

O elenco do Grêmio volta a treinar nesta tarde, a partir das 15h30. Além de Zé Roberto, o time também poderá contar com o lateral Pará, liberado após cumprir suspensão, e o meia Elano, recuperado de uma lesão, no duelo com o líder do Campeonato Brasileiro.