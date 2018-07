Zé Roberto frustra o Santos e fecha com time do Qatar DOHA - O Al Gharafa, time do Qatar, anunciou neste domingo, por meio do seu site oficial, a contratação do brasileiro Zé Roberto, frustrando o Santos, que desejava repatriar o jogador. O meia jogou a última temporada pelo Hamburgo, mas não renovou seu contrato com o clube alemão e estava livre no mercado.