Zé Roberto garante vitória do Grêmio sobre Lajeadense por 2 a 0

PORTO ALEGRE - O Grêmio contou com uma exibição de gala do meia Zé Roberto para derrotar o Lajeadense neste sábado. Atuando na Arena, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo fez 2 a 0 no adversário, com dois gols do veterano de 38 anos, na abertura do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

O resultado fez com que o Grêmio largasse na frente no Grupo A, somando os três primeiros pontos. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Pelotas, nesta quarta-feira, fora de casa. Já o Lajeadense volta a campo diante do Cruzeiro, em casa, também na quarta-feira.

O Grêmio começou melhor a partida e perdeu boas chances com Barcos, que chegou a acertar a trave, e Zé Roberto. Mas aos 30 minutos o meia não perdoou e fez o primeiro. Elano fez bela jogada, tabelou com Barcos e achou Vargas pela direita. O chileno invadiu a área e rolou para o veterano marcar.

Precisando da vitória, o Lajeadense foi para cima no segundo tempo e equilibrou o jogo. Isso até os 22 minutos, quando Zé Roberto marcou o segundo e definiu a partida. O meia recebeu ótima bola de Vargas, dividiu com a defesa e encobriu o goleiro Eduardo Martini para selar a vitória.