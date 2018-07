Zé Roberto inicia tratamento intensivo para jogar o clássico

O lateral-esquerdo Zé Roberto faz tratamento intensivo para entrar em campo no clássico contra o Corinthians, domingo, na Arena Corinthians, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Com uma lesão muscular na coxa direita, o jogador de 40 anos publicou uma foto na manhã desta quarta-feira, durante tratamento realizado na Academia de Futebol do Palmeiras.

"Já iniciamos o tratamento de forma intensiva, manhã, tarde e noite", escreveu o capitão palmeirense em uma rede social, esperançoso em participar do duelo que definirá um dos finalistas do Paulistão.

Se Zé Roberto não conseguir se recuperar, o técnico Oswaldo de Oliveira terá problemas para definir a escalação do Palmeiras para o clássico. Vitor Luís, substituto imediato do veterano, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto João Paulo se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo e Egídio não pôde ser inscrito no Paulistão.

A solução que Oswaldo testou no treinamento desta terça-feira foi a improvisação de João Pedro, lateral-direito de origem, na esquerda, como substituto de Zé Roberto. Ele teve atuação razoável na vitória por 3 a 0 sobre o Nacional em jogo-treino.