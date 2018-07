Zé Roberto vê o Palmeiras fortalecido com a volta de Arouca

O Palmeiras deve ganhar um importante reforço para a decisão da Copa do Brasil. O volante Arouca, recuperado de uma lesão muscular no joelho direito, foi liberado pelos médicos e tem grandes chances de jogar já nesta quinta-feira, contra o Atlético-PR. O meia Zé Roberto espera o quanto antes contar com o companheiro em campo.

"Ele é experiente, já teve passagem por seleção brasileira, marca bastante e também ajuda com muita técnica e visão de jogo. Ele agrega muito nesse sentido", disse o meia, que atuou em alguns jogos justamente na posição que era de Arouca.

O volante sofreu uma lesão muscular no joelho direito que o deixou longe dos gramados por cerca de um mês. Recuperado, ele já participa de treino com os demais jogadores e a confiança em poder contar com o jogador para a decisão com o Santos é grande no clube.

Existe, inclusive, a possibilidade dele até ficar no banco de reservas no jogo com o Atlético-PR, quarta-feira, na Arena da Baixada. "Nosso time teve os melhores jogos quando o Arouca também estava presente. Se ele voltar, vai nos ajudar bastante", disse Zé Roberto.

O elenco do Palmeiras treinou em dois períodos nesta sexta-feira. Pela manhã, fez uma atividade física e à tarde o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino tático. O elenco continuará em Atibaia até terça-feira, quando viajará para Curitiba.