Zé Roberto marca 4 e São Bento surpreende Londrina na reestreia de Tencati

O atacante Zé Roberto ofuscou a reestreia do técnico Cláudio Tencati no Londrina ao marcar quatro gols na vitória do São Bento, por 4 a 2, neste sábado, em pleno Estádio do Café, pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória, que diminui a pressão em cima do técnico Doriva Bueno, tirou o São Bento da zona de rebaixamento. O time paulista chegou aos 19 pontos e subiu para o 14º lugar. Por outro lado, o Londrina chegou ao quinto jogo sem vitória e está na nona colocação, com 25.

A primeira metade da partida foi eletrizante. O Londrina começou tomando a iniciativa, mas quem abriu o placar foi o São Bento, aos 24 minutos. Zé Roberto foi puxado por Raí Ramos dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo próprio camisa 9.

Dez minutos depois, Zé Roberto aproveitou cruzamento de Mansur e, de cabeça, ampliou. Pressionado pela torcida, o Londrina diminuiu aos 39 minutos com Alisson Safira cabeceando no ângulo de Gabriel Félix. E, quando o time da casa pressionava em busca do empate, Zé Roberto fez o terceiro do São Bento, também de cabeça, já nos acréscimos.

Logo aos sete minutos do segundo tempo, Marcos Martins derrubou Anderson Oliveira dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Londrina. O capitão Germano tirou muito do goleiro e desperdiçou a cobrança. E o castigo veio dois minutos depois. Rodolfo tocou para Zé Roberto na saída do goleiro e o camisa 9 só completou, fazendo seu quarto gol.

Aos 19, Júnior Pirambu saiu na cara de Gabriel Félix e perdeu grande chance ao mandar para fora. O Londrina diminuiu aos 31 minutos com Júnior Pirambu em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo. Na sequência, o zagueiro Guilherme Mattis quase fez o quinto do São Bento em cobrança de falta. Depois, o time paulista valorizou a posse de bola e garantiu a vitória.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, pela última rodada do primeiro turno. O Londrina enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, enquanto o São Bento recebe o América-MG, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 x 4 SÃO BENTO

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Diogo Silva, Silvio e Breno; Germano, Denner e Arthur Caculé (Júnior Pirambu); Paulinho Moccelin, Safira (Luidy) e Anderson Oliveira. Técnico: Cláudio Tencati.

SÃO BENTO - Gabriel Félix; Marcos Martins, Guilherme Mattis, Wesley e Mansur; Doriva, Vinícius Kiss e Rodolfo (Joãozinho); Minho (Fábio Bahia), Paulinho Bóia (Caio Rangel) e Zé Roberto. Técnico: Doriva.

GOLS - Zé Roberto (pênalti), aos 24 e aos 33, Alisson Safira, aos 39, e Zé Roberto, aos 47 minutos do primeiro tempo. Zé Roberto, aos 9, e Júnior Pirambu (pênalti), aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Safira, Anderson Oliveira e Luidy (Londrina).

RENDA - R$ 32.936,00.

PÚBLICO - 2.825 pagantes (3.223 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).