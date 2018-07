Zé Roberto renova contrato e diz que vai se aposentar no Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio será o último clube a ser defendido por Zé Roberto como jogador profissional. Nesta segunda-feira, o meia assinou a renovação do seu contrato com o time gaúcho por mais um ano e anunciou a decisão de se aposentar após o encerramento do novo vínculo. "Hoje é um dia de muita alegria pra mim. Depois de muito analisar, decidi encerrar a carreira no Grêmio. Este foi um desejo meu", disse o jogador de 38 anos.

Zé Roberto chegou ao Grêmio em junho deste ano e foi um dos destaques do time na boa campanha no Campeonato Brasileiro. O time terminou o torneio nacional na terceira colocação, o que garantiu a classificação da equipe para a fase preliminar da próxima edição da Libertadores. Empolgado com a renovação do contrato, o meia disse que se identificou imediatamente com o clube e espera conquistar títulos em 2013.

"Desde a minha chegada, tive uma identificação muito grande com o torcedor e com o Clube. Estou aqui há seis meses, mas parece que são vários anos. Este foi um fator que pesou muito na minha decisão, além do projeto que temos pela frente. O próximo ano será muito importante, não só para o Grêmio, mas pra mim também. O sonho e a ambição são grandes. Tenho convicção de que coisas melhores virão", afirmou.

Presidente eleito para o biênio 2013-2014, Fábio Koff afirmou que a manutenção de Zé Roberto é fundamental para o objetivo do Grêmio de lutar pelo título da Libertadores no próximo ano.

"O Zé Roberto é um dos jogadores símbolo do Clube. Incorporou o espírito do Grêmio como nós queremos. Desde sua chegada, conquistou torcedores e dirigentes. Com esta renovação, entendemos que damos início à campanha de 2013 em busca de mais uma Libertadores", comentou.

Koff, que será empossado em 18 de dezembro, prometeu que trará reforços de peso para o Grêmio. "Estamos em busca de qualificações para o plantel e as faremos, mas o grupo é bom e não queremos trazer mais um, e sim alguém para disputar a titularidade. Nossa expectativa é anunciar algum reforço ainda esta semana", disse.