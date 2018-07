Zé Roberto retorna ao Brasil para confirmar acerto com o Palmeiras

O meia Zé Roberto chegou na manhã deste sábado ao Brasil para acertar os últimos detalhes e assinar contrato válido por dois anos com o Palmeiras, algo que deve acontecer na segunda ou terça-feira. O jogador de 40 anos, que atuou no último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, estava na Alemanha passando férias com a esposa e admitiu que o acordo com está muito próximo.

"Vou falar com meu empresário e decidir logo isso. Quero sair de férias e curtir minha família. Propostas existem, mas estamos em uma conversa bem adiantada com o Palmeiras. Só não posso dizer que está definido ainda", disse o meia, em entrevista ao Globoesporte.com durante desembarque no Aeroporto de Guarulhos.

O Palmeiras parece o destino mais provável do jogador pelo fato de ele querer retornar para São Paulo, onde seus filhos vivem. "Minha família é a base de tudo o que tenho. E agora existe a possibilidade de voltar para ficar perto dos meus filhos. Vou priorizar isso. Voltar a viver com eles é um fator muito importante para mim", explicou Zé Roberto, que atuou nos últimos dois anos no Grêmio.

Antes mesmo de acertar com o Palmeiras, Zé Roberto faz questão de elogiar o futuro chefe, o técnico Oswaldo de Oliveira, que ocupa o lugar de Dorival Junior. "Tenho uma admiração muito grande pelo profissionalismo e pela história do Oswaldo. Se tiver a possibilidade de trabalhar com ele, será uma alegria muito grande."

O Palmeiras já contratou quatro jogadores depois de definir sua permanência na Série A. São eles: o lateral-direito Lucas, os volantes Amaral e Andrei Girotto e o zagueiro Vitor Hugo. Faltam detalhes para fechar com Leandro, da Chapecoense.