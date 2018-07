Zé Roberto se defende e nega intenção de machucar Lucas

PORTO ALEGRE - Sob risco de ser punido pela entrada dura no lateral-direito Lucas na vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Botafogo, domingo, em Porto Alegre, o meia Zé Roberto se defendeu publicamente nesta terça-feira, e garantiu que não usou da força para acertar o rival. O jogador do Grêmio garantiu que não foi violento no lance e aposta no seu histórico para não ser punido pela STJD.

Por causa da falta, Lucas fraturou o tornozelo esquerdo e precisará ser operado. "Foi uma fatalidade mesmo. Um lance do jogo. Em 21 anos como profissional, jamais machuquei um companheiro. Pelo contrário, minhas jogadas sempre são leais", disse Zé Roberto, esperando que não seja alvo de denúncia e posterior julgamento em razão da jogada faltosa.

Enquanto aguarda uma definição sobre o seu caso, Zé Roberto já pensa no jogo contra o Criciúma, sábado, fora de casa, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele reconheceu que o time gaúcho terá dificuldades por causa das ausências dos volantes Adriano, suspenso, e Souza, lesionado, mas prometeu superação para continuar ajudando o Grêmio na luta pelas primeiras colocações na competição - o time ocupa o sexto lugar, com 12 pontos.

"Problemas de entrosamento vai sempre ocorrer quando existe a saída de dois jogadores e quando se busca uma sequência, mas temos um excelente elenco que pode suprir essas ausências e os jogadores que entrarão vão nos ajudar em busca de um resultado importante em Criciúma. O grupo quer buscar a primeira colocação e não sair mais", afirmou.