Zé Roberto sente dores e Oswaldo deixa Arouca no banco do Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou o primeiro treinamento coletivo da semana no Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol e esboçou o time que enfrenta o Penapolense, domingo, em Penápolis. O susto do treino foi com o lateral-esquerdo Zé Roberto, que deixou a atividade antes do término com dores na coxa esquerda, mas aparentemente, não preocupa. E Arouca treinou entre os reservas, junto com Cleiton Xavier, que fez o primeiro coletivo com a equipe desde seu retorno ao clube.

Zé Roberto estava atuando normalmente como titular na lateral, quando sentiu sozinho dores na coxa. Antes mesmo do início do treino, ele foi atendido por um membro da comissão técnica porque sentiu dores na partida contra o São Bento, no último sábado. Inicialmente, a situação não preocupa e o jogador será reavaliado no treino da manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.

Já Arouca treinou normalmente no time reserva durante toda a atividade e, embora o técnico Oswaldo de Oliveira tenha dito que a ideia era escalá-lo como titular, resolveu deixar o jogo como opção.

Nesta quinta-feira, Oswaldo comandou um treinamento com a seguinte escalação dos titulares: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Dudu e Allione; Cristaldo. No time reserva estavam Jailson; João Pedro, Jackson, Victor Ramos e João Paulo; Amaral, Arouca, Ryder, Cleiton Xavier e Rafael Marques; Leandro Pereira.

Quando Zé Roberto deixou o treinamento, João Paulo foi para o time titular e Victor Luis entrou entre os reservas. O atacante Maikon Leite não treinou, porque foi liberado pela diretoria para uma audiência em Recife, onde ele processa o Náutico.

Já Cleiton Xavier fez o primeiro treinamento coletivo com o grupo, mas como não está inscrito no Campeonato Paulista, fez a atividade mais para ir se ambientando aos novos companheiros. A estreia dele deve acontecer no dia 4, quando o Palmeiras enfrenta o Vitória da Conquista, pela Copa do Brasil.