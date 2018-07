Zé Roberto sofre edema na coxa e pode ser poupado no Palmeiras

O lateral-esquerdo Zé Roberto sofreu "apenas" um edema na coxa direita durante a partida do Palmeiras contra o Red Bull, domingo, em Campinas. A gravidade da contusão é leve e antes de ser diagnosticada, causou preocupação nos palmeirenses.

Por causa do edema, existe a possibilidade do lateral ser poupado do jogo contra o Mogi Mirim, sábado, no Allianz Parque. Entretanto, ele deve atuar normalmente na próxima fase do Campeonato Paulista e pode ser opção no jogo com o Ituano, na última rodada da primeira fase.

Zé Roberto deixou o gramado durante a partida e foi substituído por Victor Luis. Ainda no campo, sua lesão causava preocupação nos médicos e na comissão técnica, já que João Paulo sofreu uma grande contusão durante treinamento de sexta-feira e deve ficar alguns meses fora de combate.

Por conta disso, o Palmeiras agiu rápido e acertou a contratação de Egídio, que estava no Dnipro, da Ucrânia, e foi titular do Cruzeiro bicampeão brasileiro. O jogador passa por exames médicos e pode ser anunciado pelo Alviverde até terça-feira.

O elenco do Palmeiras folgou nesta segunda-feira e retorna as atividades na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.