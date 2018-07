Zé Roberto treina com time e pode ser novidade no Gre-Nal decisivo

PORTO ALEGRE - O Grêmio pode ter um reforço importantíssimo para o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, neste domingo, contra o Internacional, em Caxias do Sul. O meia Zé Roberto, afastado desde o dia 13 de março, treinou normalmente com o elenco no gramado do Estádio Olímpico, debaixo de chuva, e poder ser relacionado para o Gre-Nal.

O jogador estava afastado desde o dia 13 de março, quando lesionou o tornozelo esquerdo durante a partida da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Newell''s Old Boys. A previsão de retorno do jogador às atividades com bola, na época, era de um mês, mas não se esperava que Zé Roberto pudesse ficar disponível para a final do Gaúcho.

O meia trabalhou nesta sexta com os jogadores que não foram titulares diante do Nacional do Uruguai, quinta à noite, pela Libertadores. Enquanto isso, os atletas que iniciaram a partida fizeram atividade na academia.

Escolhido para conceder entrevista coletiva, Ramiro falou sobre a possibilidade de retorno de Zé Roberto. "É um atleta diferenciado, que dispensa comentários. Soma muito quando está nos ajudando, quando está à disposição. Então a volta do Zé é importantíssima para o grupo e se ele tiver que ir pro jogo, tiver que voltar, tenho certeza que ele vai estar 100%."

Neste sábado, o grupo trabalha novamente no Olímpico e, na sequência, viaja para Caxias, onde disputará a decisão, no Estádio Centenário, a partir das 16h. Depois de perder de 2 a 1 em casa, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença ou com um de saldo desde que marcando pelo menos três gols.