Zé Roberto vai passar por cirurgia e desfalca Palmeiras na Bahia

O técnico Oswaldo de Oliveira revelou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo Zé Roberto vai passar por uma cirurgia na segunda-feira, mas o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, pois será algo leve. O experiente jogador de 40 anos passará por um processo cirúrgico nos dentes e deve ficar, no máximo, dois dias longe dos gramados. Por conta disso, ele não vai enfrentar o Vitória da Conquista, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O restante do time será o mesmo que enfrentará o Capivariano neste sábado.

"Minha ideia é repetir o time. Provavelmente, o Zé Roberto não deve ir, porque ele tem uma cirurgia, mas vou levar a equipe principal. Temos um time novo e precisamos entrosar. Se a gente estivesse jogando uma sequência maior de partidas, talvez poderia repensar, mas tivemos duas semanas sem jogo e dá para usar bem os titulares nesse jogo na Bahia", explicou o treinador.

Depois, Oswaldo fez questão de explicar o que se trata a cirurgia do lateral-esquerdo. "Me parece que é um tipo de desgaste no dente que precisa ser corrigido. Marcamos para segunda-feira. Ele precisa fazer isso logo para ficar tranquilo", explicou.

Com o time confirmado para quarta-feira, Oswaldo confirmou que Cleiton Xavier não vai para a partida. O meia ainda aguarda a regularização de sua condição contratual. O Metalist ainda não enviou alguns documentos pendentes para ele ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário).

"Cleiton está tranquilo e consciente, pois sabe o que está acontecendo. Mesmo nesse aspecto, ele não vai sofrer alteração. Ele vai ficar ansioso para jogar e isso teremos que contornar com ele. Um jogador da qualidade dele e do tamanho dele, não vai ter grandes problemas a não ser lamentar que a gente não possa contar com seu futebol durante tanto tempo”, explicou o treinador.