Zé Roberto vê empate do Palmeiras como placar justo e diz que 'leu' a jogada de Robinho

Embora o placar entre Palmeiras e Cruzeiro tenha sido 0 a 0, nesta quinta-feira, em Araraquara, o lateral-esquerdo Zé Roberto deixou o gramado com o sentimento de ter feito um gol. O experiente jogador tirou a bola em cima da linha em uma jogada que resultaria em gol do meia Robinho. Ao final da partida, o jogador de 42 anos admitiu que o placar acabou sendo bom resultado, pelas circunstâncias da partida, e também falou do lance em que "salvou" a equipe alviverde da derrota.

"Acho que acabamos pecando um pouco na finalização. Tivemos uma boa posse de bola, criamos algumas oportunidades e não fizemos. Em jogos como esse, de igual para igual, vamos ter que nos expor. Deixamos a desejar um pouco na parte defensiva até por isso, mas acho que esse empate, dependendo dos outros resultados, está de bom tamanho. É lógico que queríamos a vitória, mas ela não aconteceu. Agora é pensar no Figueirense", disse o palmeirense.

Em relação ao lance, ocorrido aos 17 minutos do segundo tempo, Zé Roberto contou que projetou a jogada que Robinho iria fazer. "Foi uma jogada de leitura. Consegui ler a jogada do Robinho e tive a felicidade de tirar o gol dali", explicou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 61 pontos e, independente do resultado da partida entre Fluminense e Flamengo, se mantém mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. O time alviverde volta a campo no domingo, para enfrentar o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Para essa partida, Mina, que não jogou diante do Cruzeiro, deve retornar ao time.