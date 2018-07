Zé Roberto vê Palmeiras em boas condições de voltar a vencer os grandes Foi no dia 11 de outubro do ano passado que o Palmeiras venceu um dos grandes do futebol brasileiro pela última vez. De lá para cá, foram sete jogos, sendo dois empates e cinco derrotas. O derrotado foi o Grêmio, pelo placar de 2 a 1, no Pacaembu. No clube gaúcho, Zé Roberto era um dos jogadores em campo e, agora do outro lado, acredita que o momento é positivo para acabar com o tabu e vencer o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro.