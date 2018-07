Zé Roberto volta a ser volante no Grêmio contra o Sport O veterano Zé Roberto volta à posição que mais gosta, a de segundo volante, para o jogo do Grêmio contra o Sport, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entra no lugar de Riveros, contundido. É a primeira vez, desde que chegou ao clube gaúcho, há dois anos, que o jogador deixa a função de meia-armador para atuar como nos tempos de Bayern Munique e seleção brasileira.