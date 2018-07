Zé Roberto volta a treinar no Grêmio e joga no sábado Depois de ser poupado do treinamento da última quinta-feira por causa de dores musculares, Zé Roberto voltou a treinar na manhã desta sexta, no gramado suplementar do Estádio Olímpico, e garantiu presença na equipe do Grêmio que enfrentará o Criciúma, neste sábado, às 18h30, no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.