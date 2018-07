Zé Roberto volta a treinar no Palmeiras, mas não deve ir a Itu

Enquanto Dudu sofria com uma infecção estomacal e deixava a Academia de Futebol antes do fim do treino do Palmeiras na tarde desta segunda-feira, o lateral-esquerdo Zé Roberto voltava a treinar, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Ele participou do treino com bola dos reservas ­- os jogadores que atuaram contra o Mogi Mirim fizeram trabalho físico na academia - e depois correu em volta do gramado.

Zé Roberto, porém, não deverá voltar ao time na partida desta quarta-feira contra o Ituano, no interior, no encerramento da participação do Palmeiras nesta primeira fase do Campeonato Paulista. O objetivo do técnico Oswaldo de Oliveira é que o lateral se prepare melhor fisicamente para as fases eliminatórias da competição.

No jogo em Itu, o Palmeiras terá quatro desfalques certos, todos por suspensão. O goleiro Fernando Prass, o volante Arouca e o atacante Dudu, que receberam o cartão amarelo contra o Mogi, além de Vitor Hugo, suspenso por ter sido expulso.

O substituto de Arouca provavelmente será Renato. O volante, inclusive, participou da entrevista desta terça-feira - "substituiu'' o adoentado Dudu, que estava escalado para falar. Para Renato, um dos remanescentes da sofrida temporada passada, os investimentos feitos em reforços (20 jogadores foram contratados pelo Palmeiras) foi um belo gol da diretoria.

"No ano passado, sofremos muito. O Palmeiras fez bem em trazer esses jogadores'', disse. "Eu via o Arouca e queria jogar do lado dele, o Zé Roberto também. É magnífico você trabalhar com esses jogadores e saber que, na ausência deles, você pode suprir da melhor forma possível.''

Renato não parece se importar em ser reserva - ano passado era titular -, pois está convicto de que jogadores como os que citou podem fazer o Palmeiras ganhar títulos. Ele também está particularmente feliz com a volta de Valdivia, que, garante, além de ótimo jogador ainda é uma espécie de conselheiro dos mais jovens.

"Todo mundo sabe o valor que o Valdivia tem. Ano passado, ele ajudou bastante a nós da base, sempre deu dicas, nos apoiando para realizarmos um bom trabalho. Para mim e para todos da base ele é muito importante'', afirmou. "Torço para que a negociação (de Valdivia, para renovar contrato) dê certo'', concluiu Renato.

Valdivia treinou entre os reservas nesta terça-feira. Ainda nesta semana o pai do jogador é esperado em São Paulo para iniciar as conversas visando à renovação de contrato.