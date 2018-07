Zé Roberto volta aos treinos e reservas fazem coletivo no Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira dividiu o elenco do Palmeiras em três times nesta terça-feira, durante treinamento realizado pela manhã na Academia de Futebol. Enquanto os titulares da partida contra o Penapolense fizeram uma rápida atividade no gramado, os reservas participaram de um treinamento coletivo e Zé Roberto apareceu no gramado, após desfalcar o time por conta de dores musculares.

O treinador escalou um time de colete verde com Fernando Prass; Ayrton, Victor Ramos, Wellington e Mateus Muller; Thiago Martins, Andrei, Renato e Julen; Ryder e Gabriel Jesus. Já a outra formação era composta com Vinicius; João Pedro, Jackson, Nathan e Victor Luis; Amaral, Arouca, Rafael Marques, Cleiton Xavier e Maikon Leite; Leandro Pereira.

Durante todo o treinamento, Oswaldo insistiu na marcação da saída de bola e gritou bastante. Cleiton Xavier foi um dos destaques da atividade, dando belos passes e mostrando desenvoltura. O atacante Gabriel Jesus marcou um gol, após boa jogada pela esquerda de Mateus Muller.

Já os titulares fizeram um jogo-treino no campo ao lado, em atividade que durou cerca de uma hora. O lateral-esquerdo Zé Roberto participou do aquecimento com o grupo e antes do início do coletivo, já deixou o gramado. Valdivia, por sua vez, continuou na academia e ainda não tem previsão para retornar aos treinamentos no gramado.