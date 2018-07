Zé Roberto volta atrás e fala em ficar no Vasco em 2011 RIO - O meia Zé Roberto voltou atrás em declarações favoráveis a uma eventual transferência para o Internacional. Nesta terça-feira, disse que tem intenção de permanecer no Vasco e que está feliz em São Januário. "Eu me sinto muito bem aqui e sinto que a comissão técnica e os torcedores do clube estão satisfeitos com o meu trabalho", comentou.