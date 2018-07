Zé Sérgio: O São Paulo precisa ter paciência. E pode vencer

Se fosse na minha época como jogador, eu diria que essa é a partida ideal para o São Paulo se reabilitar. Tudo está contra: enfrenta o líder do torneio, fora de casa, retrospecto desfavorável, depois de ter sofrido com uma invasão de torcedores. Momentos assim podem dar energia e motivação para uma reação. O lado psicológico será determinante. O São Paulo tem de ter paciência, “fechar a casinha” como dizemos na gíria, marcar bastante e ter paciência para aproveitar os contra-ataques. Mesmo com pouca força de conjunto, o time tem um elenco bom e que pode surpreender.