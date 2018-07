Zé Sérgio vai dirigir o São Paulo na Copinha de juniores

"O Zé Sérgio tem uma carreira importante como atleta, de resultados na base, e é um profissional exemplar. Já conhece as categorias de base e sabe o que o São Paulo pensa. Por isso, a expectativa é a de que ele continue fazendo um trabalho espetacular", afirmou Marcos Tadeu Novais, diretor das categorias de base do São Paulo, por meio de nota oficial publicada pelo clube.

Os jogadores que defenderão o São Paulo na Copinha começaram nesta terça os trabalhos de campo visando a competição. A estreia da equipe no torneio será no dia 4 de janeiro, contra o Palmas-TO, às 21 horas, na Arena Barueri. Em seguida, o time enfrentará o Sergipe, no dia 7, e o Barueri, dia 10, no seu último confronto na primeira fase.

Um dos principais jogadores do futebol brasileiro entre o final da década de 70 e o início da de 80, o ex-atacante Zé Sérgio foi campeão nacional pelo São Paulo em 1977 e do Paulistão em 1980 e 1981, antes de levar o título estadual novamente em 1984, desta vez com a camisa do Santos. Agora, ele acabou promovido a comandante do time Sub-20 são-paulino após acumular resultados expressivos no Sub-17, com o qual foi campeão, entre outros títulos, do Mundial de Clubes da Fifa da categoria em 2007 e 2008.