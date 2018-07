Zé Teodoro assume o comando do Guarani para o Campeonato Paulista

CAMPINAS - Zé Teodoro está de volta ao Guarani, mas agora como treinador. O lateral-direito defendeu o clube em 1992 e agora terá o desafio de comandar a equipe na disputa do Campeonato Paulista. O ex-jogador assinou um contrato curto com o clube de Campinas, com duração apenas até o fim do torneio estadual, mas espera fazer uma boa campanha para permanecer na equipe.

"A princípio o contrato foi assinado só para o Campeonato Paulista, mas quero ficar aqui três anos. Tenho certeza que estou pronto para fazer um grande trabalho", disse Zé Teodoro, que dirigiu o Santa Cruz na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro neste ano.

Atual vice-campeão paulista, o Guarani teve campanha decepcionante na Série B e acabou sendo rebaixado. O time de Campinas vai estrear no Campeonato Paulista de 2013 no dia 20 de janeiro, fora de casa, contra o Linense.