Zé Teodoro desiste do ABC e faz acerto com o Náutico

CAMPINAS - Entre comandar o ABC, lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Náutico, vice-lanterna do Brasileirão, o técnico Zé Teodoro optou pela segunda opção. O problema é que ele nem assumiu o time potiguar e já nesta segunda-feira se apresenta no Recife para traçar planos de recuperação ao clube alvirrubro pernambucano.

Zé Teodoro estava parado desde a terceira rodada do Campeonato Paulista, quando foi demitido do Guarani, que depois foi rebaixado para a Série A2. O curioso é que ele havia sido confirmado como novo treinador do ABC na última segunda. Ao lado do presidente do time potiguar, Rubens Guilherme, ele até acompanhou a derrota para o Boa por 1 a 0, em Varginha (MG), na última terça.

O treinador confirmou que só tinha um acordo verbal com o ABC. Mas como não tinha contrato, preferiu ir para o Náutico. Ele teve uma conversa com o mandatário do time potiguar e o encerramento do acordo aconteceu sem problemas.

Zé Teodoro venceu a concorrência interna feita pela diretoria do Náutico para ficar com o cargo. Ele disputava a vaga no banco de reservas com Jorginho, mas o ex-técnico do Bahia preferiu aguardar a negociação com o Santos e irritou os dirigentes pernambucanos.

Apesar de ser goiano, o técnico tem atuado muito no Nordeste nos últimos anos. Nas dez temporadas passadas, ele dirigiu Náutico, Sport, Ceará (duas vezes), Fortaleza e Santa Cruz. Em dois anos no clube tricolor do Recife (2011 e 2012), conquistou o bicampeonato pernambucano e o acesso à Série C (2012). Na atual temporada, foi contratado para assumir o Guarani, onde naufragou. Sua passagem pelo time de Campinas durou apenas três jogos.