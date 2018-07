Zé Teodoro quer manter 'espinha dorsal' do Guarani

Nas últimas semanas, a diretoria do Guarani vem se reunindo com os jogadores que possuem contratos mais longos para tentar uma redução salarial. Tudo isso por causa da crise financeira que o clube vem passando. O goleiro Emerson e o volante Fábio Bahia não aceitaram e foram embora. Oziel, Wellington Monteiro, Danilo Sacramento, Fumagalli e Schwenck serão os próximos a negociar.

"O erro maior do Guarani foi ter divulgado as reuniões com os jogadores. O clube deveria conversar pessoalmente com cada jogador, mas as coisas estão tomando um rumo diferente. Alguns jogadores estão com desejo de permanecer, conversando, discutindo e tudo isso está sendo muito positivo. Depois da chegada nossa, a coisa melhorou muito", afirmou o recém-contratado Zé Teodoro.

Apesar da intenção de continuar com uma base que disputou o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro deste ano, Zé Teodoro também está analisando alguns nomes para reforçar o elenco do Guarani. A estreia do clube no Paulistão de 2013 será contra o Linense, no dia 20 de janeiro, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.