Zé Welison aposta na força do Independência para Atlético-MG bater o São Paulo

O volante Zé Welison confia que o Atlético-MG vai usar a sua força no estádio Independência para derrotar o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20 horas, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e se manter nas primeiras colocações. O time mineiro, com 15 pontos, é o terceiro colocado, atrás apenas do líder Palmeiras e do Santos.

"A expectativa é de um grande jogo. Estaremos atuando em casa e precisamos nos impor. Precisamos manter a boa sequência no Independência", afirmou o meio-campista, referindo-se aos quatro jogos que o time já fez como mandante no Brasileirão. O Atlético-MG soma três vitórias, todas no Independência, e uma derrota, para o Palmeiras, no Mineirão.

Perguntado sobre a possibilidade de o clube contratar o volante paraguaio Ramón Martínez, Zé Welison mostrou-se tranquilo com o aumento da concorrência que já tem sido grande no primeiro semestre, com Adílson. "Se for para ajudar, agregar, melhorar o time, será bem recebido como eu fui."

Depois do jogo com o São Paulo, a diretoria anunciou que o elenco terá dez dias de descanso. Zé Welison aprovou o descanso, mas fez uma ressalva. "Alguns jogadores estão desgastados e vai ser bom para recuperá-los. Ao mesmo tempo,não podemos voltar moles depois da parada. É preciso estar firme para manter o ritmo forte desde o início."

Nesta terça-feira, os titulares fizeram um treino na academia. Como era dia de visita na Cidade do Galo, alguns jogadores - como Victor e Ricardo Oliveira - atenderam torcedores, posaram para fotos e distribuir autógrafos. Apenas os reservas foram a campo e fizeram uma atividade técnico-tática, acompanhada de perto pela comissão técnica.