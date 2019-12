Zé Welison espera uma rápida definição sobre quem será o técnico do Atlético-MG

Titular na reta final do Campeonato Brasileiro, o volante Zé Welison espera que o Atlético-MG possa definir o quanto antes quem será o treinador na próxima temporada. Para o jogador, o ideal é sair de férias já sabendo se Vagner Mancini continuará no clube ou, o que parece mais provável, outro treinador será contratado.

"É importante sair de férias já sabendo com quem você vai trabalhar, mas isso não depende de mim ou do Mancini e sim da diretoria", afirmou Zé Welison, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "Espero que eles possam fazer uma boa escolha, definam qual será o projeto para 2020 e que possamos ter um ano de conquistas", completou.

Apesar de não se posicionar em relação à permanência de Mancini, o volante vê o Atlético-MG com outro comportamento sob o comando do treinador, que foi contratado na metade de outubro. O time ganhou os dois últimos jogos contra Corinthians e Botafogo e não perde há três partidas.

"A gente vê o que está acontecendo em campo, que é um time totalmente diferente, um time mais aguerrido, onde procuramos sempre evoluir e absorver aquilo que ele tem passado para nós nos treinos para colocar em prática no campo", elogiou.

Zé Welison também aproveitou para fazer uma avaliação da temporada individualmente. "Não importa como você começa, mas como termina. Acho que tenho feito bons jogos nesta sequência. Nunca deixei de trabalhar, sempre procurei dar o meu máximo e me entregar quando estou em campo", analisou o volante.

O Atlético-MG se despede da temporada neste domingo em partida contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe mineira não tem qualquer objetivo no confronto, já que conseguiu garantir vaga na Copa Sul-Americana na última quarta-feira ao derrotar o Botafogo.

Para o volante, apesar da vaga para o torneio continental, o clube não pode ficar satisfeito com os resultados da temporada. "Dá uma sensação de alívio, ficamos felizes pela classificação, mas, pela grandeza do clube, poderíamos conseguir uma posição melhor no campeonato", afirmou Zé Welison.