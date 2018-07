Zeballos chega ao Botafogo e já treina com elenco

RIO - Mais um reforço chegou ao Botafogo. O atacante paraguaio Pablo Zeballos se apresentou nesta terça-feira no Engenhão e treinou com os demais jogadores do elenco pela primeira vez. Ele foi contratado depois de uma longa negociação com seu antigo clube, o Krylya Sovetov, da Rússia.

Zeballos já foi companheiro de Ferreyra, também recém-chegado ao Botafogo, quando eles jogavam no Olímpia, do Paraguai. Agora, esperam repetir a dupla no time carioca.

Assim, o Botafogo passa a ter cinco estrangeiros em seu plantel, no limite do que é permitido pela CBF para os clubes brasileiros. Além dele, o técnico Eduardo Hungaro conta com Bolatti, Mario Risso, Lodeiro e Ferreyra.

O paraguaio é mais um reforço do Botafogo para a Libertadores. No entanto, o jogador não foi contratado a tempo de ser inscrito na primeira fase da competição e, com isso, só poderá ser utilizado caso o time se classifique para as oitavas de final.

Zeballos, contudo, poderá atuar no Campeonato Carioca, assim que sua documentação for regularizada. É possível que faça a sua estreia no clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã.