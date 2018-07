Zeca aciona a Justiça para rescindir contrato com o Santos

O lateral Zeca acionou a Justiça do Trabalho nesta quinta-feira pedindo a rescisão de contrato com o Santos. A alegação é de atraso no recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A informação foi divulgada inicialmente pelo Lance! e confirmada pelo Estado. Pessoas ligadas à diretoria santista afirmam que o clube ainda não foi notificado.

Depois de dois de folga juntamente com o elenco do Santos, na segunda e na terça-feira, o lateral Zeca não se reapresentou para retomar os treinamentos no CT Rei Pelé. Foram dois dias de ausência no treinamento. De acordo com sua assessoria, o jogador deverá se pronunciar em breve, provavelmente nesta sexta-feira.

A falta de informações chegou a causar preocupação no elenco santista ao longo desta quinta-feira. Por meio de nota oficial, o clube confirmou que o jogador ainda não explicou sua ausência nos treinamentos. “O Departamento de Futebol está apurando as razões da ausência do atleta ocorridas nestes dois últimos dias”, diz nota oficial do clube divulgada na noite desta quinta-feira.

Nos últimos jogos, Zeca vinha sendo hostilizado pela torcida do Santos. Após o empate com o Sport, em Pernambuco, o lateral foi xingado no desembarque do elenco no aeroporto de Congonhas. Ele também foi xingado em pichações nos muros da Vila Belmiro.

Zeca foi titular na vitória sobre o Atlético-GO, na Vila Belmiro, por 1 a 0, atuando como lateral-direito. Com a recuperação de Victor Ferraz, que estava com lombalgia, Zeca deveria ser deslocado para o lado esquerdo no clássico com o São Paulo, sábado, no Pacaembu.