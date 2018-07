Zeca crava retorno à Libertadores como meta para o Santos em 2016 O Santos ficou perto da vaga à Libertadores em 2015, mas a derrota na final da Copa do Brasil e a saída do G4 do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas impediram o sonho da equipe. Assim, a meta para 2016 é justamente essa, retornar ao principal torneio de clubes da América do Sul, como explicou o lateral Zeca.