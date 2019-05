Zeca deixa treino mais cedo e Guerrero é poupado no Internacional

Sem poder contar com o lesionado Rodrigo Dourado, o técnico Odair Hellmann pode ter mais duas preocupações para a sequência do Internacional no Brasileirão e na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o lateral Zeca deixou o treino mais cedo e o atacante Paolo Guerrero foi poupado da atividade.

Zeca participou do aquecimento e até chegou a iniciar o trabalho com bola nesta manhã, mas acabou saindo da atividade, na companhia do médico Rodrigo Hoffmeister. O departamento médico do clube gaúcho ainda não se manifestou sobre o estado físico do lateral-direito. Guerrero, por sua vez, não saiu do vestiário.

O peruano, contudo, não chega a ser preocupação neste momento. A princípio, é titular para o jogo contra o CSA, no domingo, pela quinta rodada do Brasileirão. Sua escalação para a partida no Beira-Rio deve ser confirmada no treino desta sexta, também pela manhã.

Já o capitão Rodrigo Dourado é desfalque certo para o fim de semana. O jogador reclama de dores desde que sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Palestino, pela Copa Libertadores, no início de abril. Ele chegou a atuar no sacrifício em algumas partidas, mas já foi baixa na rodada passada.

Com este desfalque e outras dúvidas, o treinador deve escalar o Inter no domingo com: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.