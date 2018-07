Zeca diz que Santos 'esqueceu' Corinthians e projeta jogo complicado contra Ponte

O lateral-esquerdo Zeca garante que os jogadores do Santos não estão pensando na desvantagem de oito pontos que a equipe tem em relação ao Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. O jogador afirma que os atletas estão focados apenas em vencer os jogos restantes na competição.

"Não estou pensando no Corinthians. Estamos pensando jogo a jogo. Foi conversado isso com o professor Levir. Desses 12 jogos agora, de fazer essa reta final muito bem, tentar ganhar todos os jogos. A gente conversou isso. Não estamos pensando no Corinthians. É jogo a jogo", revelou o lateral-esquerdo em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, em Santos, nesta terça-feira.

Zeca também projeta uma partida complicada diante do time ponte-pretano devido à posição da equipe interiorana na tabela do Brasileirão. Atualmente, a Ponte Preta figura na 15.ª posição do torneio, com 31 pontos, apenas um à frente do Sport, primeira equipe da zona de rebaixamento.

"É um time forte, está sofrendo em uma situação delicada. Sei que vão jogar em casa, com o apoio da torcida e a pressão. Eles vão jogar do jeito que sempre jogaram, no contra-ataque contra a gente. Mas o Santos está preparado para qualquer situação. Vamos com tudo para conseguir os três pontos", completou Zeca.

FUTURO EM ABERTO

O jogador também contou que recebeu sondagens para deixar o Santos neste ano. No entanto, Zeca frisou que o assunto será definido somente após o fim da temporada, sem deixar pistas sobre o seu futuro no clube santista.

"Tive proposta para sair no meio do ano. A gente ficou quieto pela Libertadores. Essas coisas deixo para a diretoria e meus empresários resolverem. O Santos é um grande clube e sempre aparecem times atras de jogadores. Se chegar até o final do ano, vamos sentar com a diretoria, com a família e conversar. O que for bom para todo mundo vai ser resolvido".

O elenco do Santos treinou na tarde desta terça no CT Rei Pelé, em Santos. A equipe é vice-líder do Brasileirão, com 47 pontos, oito atrás do Corinthians. O Grêmio é o terceiro colocado, com 46. Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo completam o G-6 do Nacional.