Zeca é aprovado em 'teste' e deve ser titular na Libertadores

O empate por 0 a 0 com o Avaí, domingo, na Ressacada, representou um teste para Zeca. O lateral-esquerdo do Santos, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, teve a sua primeira oportunidade como titular desde que se lesionou e suportou os 90 minutos, mostrando estar apto a defender o time no duelo desta quinta-feira com o Atlético Paranaense, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na Vila Belmiro.

Zeca voltou ao Santos durante a partida da última quarta-feira contra o Flamengo, tendo participado do segundo tempo da partida. Até então, o seu último jogo havia sido em 28 de maio, em duelo com o Cruzeiro pelo Brasileirão. E ele garante estar livre das dores.

"Não senti nenhuma dor. Agradeço a Deus e a todos fisioterapeutas do clube, que me ajudaram muito. No dia-a-dia continuo trabalhando lá ainda. Foi bom, consegui atuar os 90 minutos tranquilo. O jogo foi bom (Avaí), tivemos chance de matar a partida. O time deles também foi bem, utilizando bons contra-ataques. Não perdemos, conquistamos um ponto fora de casa. Agora é focar na Libertadores", disse, ao site oficial do Santos.

Contra o Avaí, Zeca sentiu o ritmo de jogo, mas teve atuação segura e quase deu a vitória ao Santos, em uma finalização que parou na trave. Agora, o camisa 37 espera ser mantido no time pelo técnico Levir Culpi para o importante confronto com o Atlético-PR.

"Eu ainda não sei o que vai ser preparado pelo professor, mas o time está bem, empenhado, focado. O que o professor pedir todo mundo vai acatar com amor e carinho. Está sendo realizado um grande trabalho, respeitamos o adversário. Eles ganharam fora de casa contra o Palmeiras, precisamos ficar muito atentos. Queremos algo grande, nós somos grandes. Temos que jogar o nosso futebol com raça e amor ao clube", comentou.

Após o empate com o Avaí, a segunda-feira é de folga para o elenco do Santos, que se reapresenta nesta terça no CT Rei Pelé. Após vencer o jogo de ida com o Atlético-PR, o time pode perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que estará classificado às quartas de final da Libertadores. E tudo indica que o time vai contar para esse compromisso com Zeca, que até a lesão era titular absoluto da defesa santista e acumula quatro gols marcados em 126 partidas.