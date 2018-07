Zeca é cortado e dá lugar a João Pedro na seleção olímpica

A CBF anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira que o lateral-direito João Pedro, do Palmeiras, foi convocado para defender a seleção brasileira olímpica em amistosos contra República Dominicana e Haiti, respectivamente nos próximos dias 9 e 12, ambos na Arena da Amazônia, em Manaus.

O jogador foi chamado para o lugar de Zeca, do Santos, que precisou ser cortado por motivo de lesão. Antes disso, o atleta havia sido chamado na semana passada pelo técnico Dunga para estes dois duelos que visam a Olimpíada de 2016, no Rio.

Chamado para estes amistosos, João Pedro passou a integrar o grupo de 22 jogadores, todos sub-23, que foram convocados para esses testes. Deste grupo, 13 atletas atuam hoje no Brasil. Neste ano, o lateral palmeirense já defendeu a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 do Uruguai e no Mundial Sub-20 da Nova Zelândia.

Os atacantes Gabriel Jesus, também do Palmeiras, e Gabriel, do Santos, além do meia Valdívia, do Internacional, foram as principais novidades da convocação divulgada na semana passada. Como os amistosos serão quase simultâneos aos dois compromissos que o Brasil terá nas duas rodadas iniciais das Eliminatórias da Copa de 2018, nesta quinta, contra o Chile, em Santiago, e no dia 13, contra a Venezuela, em Fortaleza, a seleção olímpica será dirigida por Rogério Micale nestas partidas diante de haitianos e dominicanos.