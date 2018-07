Zeca é oficializado no Internacional e assina até junho de 2022

Depois de muito imbróglio com o Santos, o lateral-esquerdo Zeca está, oficialmente, de casa nova. Aprovado nos exames médicos, o jogador foi anunciado pelo Internacional nesta segunda-feira, assinou contrato com o clube gaúcho até 30 de junho de 2022 e será apresentado nesta quarta.

O presidente do Santos, José Carlos Peres, já havia confirmado na última quinta-feira que o lateral-esquerdo iria para o time colorado em troca de o paulista ter o atacante Eduardo Sasha em definitivo. Segundo o mandatário santista, foi acertado que o Santos fica com 50% dos direitos de Zeca e o Internacional, com metade dos direitos de Eduardo Sasha.

O próprio jogador já tinha dando indícios de que o acerto com o Internacional era real. Na semana passada, em suas redes sociais, o lateral-esquerdo escreveu: "Obrigado Deus por tudo", com as letras em vermelho e branco - cores do clube gaúcho - e um círculo em vermelho e outro em branco.

Antes de, enfim, acertar com o Internacional, Zeca chegou a ficar perto de defender Flamengo e Corinthians, mas os clubes recuaram diante do imbróglio judicial e da promessa do Santos de que cobraria a multa rescisória do jogador. O lateral-esquerdo, então, retirou a ação na Justiça, o que facilitou o desfecho das conversas entre o clube paulista e o gaúcho.

Formado na base do Santos, Zeca foi bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa do Brasil Sub-20. Estreou no time principal em 2014, aos 19 anos, e, pela versatilidade e boas atuações, virou um dos principais jogadores do Santos e conquistou o até então inédito ouro olímpico com a seleção brasileira no Rio-2016.

Zeca, que disputou 137 jogos com a camisa santista e marcou quatro gols, não joga desde outubro do ano passado e, por isso, deve demorar a entrar em campo pelo time colorado. Resta saber se ele jogará no meio de campo ou em uma das duas laterais no Internacional. Na esquerda, o titular de Odair Hellmann é Iago e, na direita, Fabiano, emprestado pelo Palmeiras, é o dono da posição.